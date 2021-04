Teen Star FM #2, la webradio du lycée Ernest Ferroul de Lézigan-Corbières

"Après une interruption de six mois, les élèves au cœur du projet en 2019-2020, Florent et Théo ont constitué une nouvelle équipe solide et motivée. Anissa, Blanche, Maëlys et Raphaël ont adhéré au projet. Après avoir réfléchi au contenu (ligne éditoriale), au public visé, ils se sont répartis les tâches et ont commencé à préparer la première émission. Charlie, animatrice à Radio Marseillette les accompagne." Article du 5 février 2021