Télémagazine 2 avril 2020

Au sommaire de ce magazine de l'info locale:

- Le Docteur Patrick Michaud président du comité Loire de la Ligue contre le Cancer, explique quelles peuvent être les conséquences du COVID -19 pour des malades atteints de cancer.

- Comment se procurer des produits de saison et locaux? Une carte interactive a vue le jour grâce à l'initiative de 3 organisations l'ADDEAR, la Confédération Paysanne et Montbrison Forez en Transition, Joêl Marty de CTC 42 est au micro de Clément Bonsignore.

Plus d'infos sur : https://circuitscourts42.gogocarto.fr/

Les infos pratiques et la météo du jour: