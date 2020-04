Télémagazine du 15 avril 2020

Le sommaire de ce télémagazine:

Gaël Perdriau maire de la ville de Saint-Etienne et président de la métropole stéphanoise est au micro d'Anne-Marie Vergnon.

Comme l'a évoqué Emmanuel Macron dans son discours traitant de la fin du confinement, les 35000 maires de France vont devoir mettre en place des mesures de précautions sur leur circonscription. Gaêl Perdriau maire de la ville de Saint-Etienne attends cependant des précisions et des éclairicissements quant à aux modalités de reprise, que ce soit pour la vie locale ou encore dans les écoles du secteur. Pour lui, le Président de la République n'est pas entré dans des détails qui selon le maire de Saint-Etienne auraient mérités un peu plus de clarté.

© villede stetienne.fr

Bruno Gravelais directeur général de la Stéphanoise des Eaux donne garantie sur la qualité de l'eau pour les stéphanois, malgré le confinement les équipes sont toujours actives et le travail des équipes continue normalement. Bruno Gravelais est au micro d'Anne-Marie Vergnon.

© RCF42 © suez.fr

La météo du jour et les infos pratiques: