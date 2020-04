Télémagazine du 20 avril 2020

Georges Soubeyrand délégué du defenseur des droits gerer les problèmes avec les administrations ou services publiques.gerer aussi les problèmes de discrimination il ta des permanences a st chamond et au chambon feugerolles Il interveint sur les conflits role de conciliateur interview anne marie

avec le corona le fefenseur des droits jacques toubon est intervenu pour l'ouverure de bureaux de poste



Patrice Couchaud maire de Champdieu decouvrir les tresors de notre region vice president de forez aggglomeration a champdieur il n'y a plus personne! les festival sont annulés et reportés l'annee prochaine comme le festival des mont de la balle