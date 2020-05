Télémagazine du 7 mai 2020

Au sommaire ce jeudi 7 mai:

Fabienne Couvreur de la Ligue Contre le Cancer est au micro de Philippe Louat explique l'inquiétude engendrée par le recul des aides des personnes atteintes de cancers. Chaque année ce sont 140000 personnes qui décèdent de cancers.

La Ligue est pourtant un véritable acteur dans l'assistance et le suivi des personnes atteintes. Dès la semaine prochaine une équipe de bénévoles va contacter des malades pour leur proposer des activités. Une recommandation, tous les malades doivent obligatoirement porter un masque lors de leurs activités extérieures.

Un numéro d'appel, le Comité Loire répondra a vos questions au : 04 77 32 40 55

Le Pays est un journal hebdomadaire qui comporte 3 éditions Roanne, Charlieu (Saône et Loire) et une troisième édition qui dessert les Monts du Forez, la Plaine du Forez et les Monts du Lyonnais. En ces temps de confinement, une seule édition couvre tout le territoire habituel.

Laetitia Cohendet chef d'édition au Pays est au micro d'Anne-Marie Vergnon.

Plus d'infos:

http://le-pays.fr

Les infos pratiques et la météo du jour: