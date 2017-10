Téléphonie mobile : trop de zones blanches en Pays de la Loire

Il y a un an, la région a lancé une campagne pour mesurer la qualité du débit internet et des connections mobiles. Ces mesures révèlent aujourd’hui un écart sensible et des zones blanches plus importantes comparé à l’état des lieux réalisé par les opérateurs SFR, Orange et Bouygues-Télécom notamment. La région se mobilise, les petites communes attendent des changements de toute urgence.

Dans l'immédiat, au vue de la région, 4 sites sont prioritaires pour le déploiement d'un meilleur réseau mobile, Guémené-Penfao en Loire Atlantique, Hambers et Saint Samson en Mayenne et Saint-Aubin-des-Coudrais en Sarthe. Si la situation ne s'améliore pas, Bruno Retailleau explique qu'il n'écarte pas le rapport de force avec les opérateurs téléphoniques quant à la mutualisation des pylônes.

On fait le point sur la situation avec Clément Guerre de RCF Vendée…