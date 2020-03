Témoignage de Ligia et Yves Guézou

Aujourd'hui nous vous invitons à vivre une belle aventure en compagnie de Ligia et Yves Guézou. Ils sont partis, en couple, plus de 12 mois au Brésil avec l'association Point coeur. Une expérience, une aventure humaine qu'ils relatent dans un livre intitulé « Breizh Brazil – Épopée de 2 ressuscités ». Présents lors du 4ème salon du livre et des médias chrétiens qui s'est tenu en décembre dernier, ils ont témoigné au micro de Françoise Reiss.