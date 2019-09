Témoignage de Thibault, volontaire en Birmanie pour les MEP

Dans ce film, Into the deep, avec Charles, embarquez dans une véritable aventure au coeur du Volontariat des Missions Etrangères de Paris. De la Thaïlande à l’Indonésie et passant par les Philippines, partez à la rencontre de François, Julienne, Cyrille, Solange, Baptiste, Jean et Pierre, et goûtez vous-aussi à la joie de la mission.

Thibault revient lui d'une année pour les Missions Etrangère de Paris en Birmanie. Au micro du père Nicolas Guillou, il nous raconte pourquoi il a eu envie de partir et de s'engager.