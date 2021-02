Tempête Alex: batterie de mesures votées par le conseil métropolitain

Après un rappel des travaux engagés, la métropole a voté plusieurs mesures pour les vallées.

À commencer par l'exonération des factures d'eau et de la redevance d'assainissement pour les habitants des villages les plus touchés par la tempête. La rupture en eau après la tempête a concerné 10 communes. Christian Estrosi précise qu'"un courrier sera adressé aux usagers pour les en informer". Ils sont 7300 usagers exonérés de factures d'eau et d'assainissement.

L'opposition écologiste se demande toutefois "quel est le crititère d'attribution ?" "Toutes les communes ont subi une rupture significative en durée comme en qualité" précise Paul Bureau, en charge du dossier. "Utelle et Venanson ne disposent pas du dispositif" car "aucune interruptions". Pour Utelle "Seul quelques usagers ont subi une coupure entre le 4 et le 5 octobre. Il a donc été considéré que cette interruption ne pouvait justifier une exonération pour toute la commune". M. Gilli maire d'Utelle dit comprendre "cette décision car nous avons une source en dépannage" branchée dès le lendemain par les services de la métropole.

Autre rapport, porté par Marine Brenier: une aide exceptionnelle à l'association "Les Week-ends solidaires" qui monte chaque week-end aider les habitants suite à la tempête Alex. Les bénévoles agissent sur différents terrain et permettent la "réalisation de sentiers pour les riverains et autres travaux. Elle intervient sur des chantiers pour lesquels la métropole n'a pas la compétence" précise Marine Brenier. Le chèque pour l'association est de 15 000 euros. Il permettra notamment l'achat de matériel pour réaliser les travaux dans les communes touchées.

Réaction de Philippe Vardon pour le Rassemblement National. "Que dire sinon bravo aux animateurs des Week-ends solidaires". "Il est important de souligner que notre peuple est capable de témoigner de la solidarité" dit l'élu RN niçois.

Soutien à l'élevage

410 000 euros versés sous forme d'aides financières octroyées aux exploitants agricoles, producteurs et agriculteurs. Là aussi, c'est adopté. "Cette contribution va permettre de sauver nombre d'exploitation" promet Jean-Pierre Issautier, maire de Saint-Dalmas-le-Selvage.

Contrat de délégation de missions au Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de l'Eau Maralpin pour des travaux post-Alex en cours d'eau.

"Il s'agit de sécuriser des ouvrages, construire des ouvrages" appuie Ladislas Polski. "C'est plus de 38 millions d'euros sur 5 ans que nous prévoyons". Un budget qui permet au SMIAGE de réaliser les travaux. "l'Etat, le Conseil Départemental se sont engagés mais nous avançons ces sommes" rappelle l'élu, maire de la Trinité.

"Qu'en est-il des engagements passés ?" dit Mme Granouillac qui rappelle qu'il existe "un plan lancé en 2012 qui a fait l'objet en 2015 d'un pré-bilan de 98 actions qui visait à préserver la préservation du patrimoine littoral". "Il semble très difficile d'avoir des données sur" l'eau dit Hélène Granouillac pour l'opposition écologique qui demande "un bilan de ce contrat signé en 2012". "Vous êtes hors sujet" prévient Christian Estrosi. "Vous essayez de faire divergence sur d'autres sujets" dit-il.

Enfin, La Région Sud souhaite apporter une aide financière aux collectivités des Alpes-Maritimes pour réparer les infrastructures touchées par la tempête Alex, et entend réserver une enveloppe de l'ordre de 20 M€ au bénéfice de la métropole Nice Côte d'Azur sur la base d'un programme d'investissements défini visant la reconstruction ou la réparation d'infrastructures détruites et relevant de la maîtrise d'ouvrage de la métropole.