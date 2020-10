Tempête Alex dans les Alpes-Maritimes: le point à 19h

La crue du fleuve Var:

Le fleuve Var est sorti de son lit en aval: il est passé en alerte rouge crue. Il déborde sur la nationale 202 au niveau du pont de la Manda et du pont Charles Albert tous deux fermés, à Saint Laurent du Var au niveau de Cap 3000. A 18h15, le fleuve Var était selon Vigicrues à 4m97.

Les lieux pour se mettre à l'abri:

La protection civile des Alpes-Maritimes signale l'ouverture d'un centre d'hébergement d'urgence au gymnase de Carros.

La salle polyvalente de Saint-Martin-du-Var.

Le gymnase de Breil sur Roya est ouvert.

Personnes recherchées:

Le secrétaire général de la préfecture annonce que deux personnes sont recherchées dans le secteur de Saint-Martin-Vésubie.

Les dégâts:

Le pont de Maissa à Saint Martin Vésubie s'est effondré, coupé par la crue du Boréon.

La ville de Tende signale sur son compte facebook l'effondrement d'une route: La RD6204 en partie effondrée entre Tende et Vievola.

Actuellement Enedis recense 2600 foyers privés d’électricité principalement sur le secteur de Breil-sur-Roya, Levens, Antibes, La Brigue.

Les cumuls relevés:

Les chiffres de l'Observatoire Keraunos. - 321 mm à Saint-Martin-Vésubie - 284 mm à Andon - 240 mm à Coursegoules.

L'épisode méditerranéen a déjà donné des cumuls considérables vers le relief du Haut-Var et des Alpes-Maritimes (plus de 270 mm à St-Martin-Vésubie (06), cumul inédit en 6h pour le département). L'épisode n'est pas terminé, les cumuls totaux pourront atteindre 450 mm localement.

Les réseaux de transports en commun:

Nice: fonctionnent les lignes 1, 2 et 3 de tramway, les lignes 5 et 6 afin d'assurer la desserte des principaux centres hospitaliers de la ville, ainsi que la ligne 59 qui fait notamment la liaison avec le centre commercial Nice Lingostière. Les autres lignes sont à l'arrêt.

Réseau Zou: interruption de la circulation des autocars interurbains, des lignes de transports scolaires dans et à destination des Alpes-Maritimes, le réseau TER et les Chemins de Fer de Provence.

Aéroport de Nice: plusieurs vols détournés. Des départs annulés

Les routes fermées:

Tinée :

- En raison d’une coulée de boue, la RM 2205 (La Tour) est coupée à la circulation dans les deux sens depuis le 02/10/20 à 14h00 pour une durée indéterminée.

- En raison d’un éboulement, la RM 26 (Tournefort) est coupée dans les deux sens de circulation, après le village de Tournefort en direction du Pont de Clans, le 2/10/20 à 14h, pour une durée indéterminée.

- En raison d’un éboulement, la RM 2205 (St Sauveur) est coupée à la circulation dans les deux sens, 500m après le croisement avec la RM 2565, depuis le 02/10/20 à 15h50, pour une durée indéterminée.

-En raison d’un éboulement, la RM 2565 (Rimplas) est coupée à la circulation dans les deux sens, entre Valdeblore et le croisement avec la Tinée, depuis le 02/10/20 à 17h00, pour une durée indéterminée.

Pays Grassois :

- En raison des conditions de circulation défavorables, la RD 5 (St-Cézaire-sur-Siagne) est coupée dans les deux sens, au niveau du croisement avec la RD 613, le 2/10/20 à 17h30, pour une durée indéterminée.

Estéron - Préalpes :

- En raison d’une coulée de boue, la RD 27 (Toudon) est coupée à la circulation dans les deux sens, 1 km après Toudon en direction de Tourette-du-Château, depuis le 2/10/20 à 13h30, pour une durée indéterminée.

- En raison d’une coulée de boue, la RD 27 (Ascros) est coupée à la circulation dans les deux sens, depuis le 2/10/20 à 16h30, pour une durée indéterminée.

- En raison d’un éboulement, la RD 117 (Toudon) est coupée à la circulation dans les deux sens, depuis le 2/10/20 à 16h30, pour une durée indéterminée.

- En raison d’une coulée de boue, la RD 8 (Bouyon) est coupée à la circulation dans les deux sens, entre Coursegoules et Bouyon, depuis le 2/10/20 à 16h30, pour une durée indéterminée.

- En raison d’un éboulement, la RD 1 (Les Ferres) est coupée à la circulation dans les deux sens, entre les Ferres et Conségudes, depuis le 2/10/20 à 16h30, pour une durée indéterminée.

- En raison d’un éboulement, la RD 17 (Pierrefeu) est coupée à la circulation dans les deux sens, entre Vescous et Pierrefeu, depuis le 2/10/20 à 16h45, pour une durée indéterminée.

Menton/Roya/Bevera :

- En raison d’un éboulement, la RD 6204 (Saint-Dalmas-de-Tende) est coupée à la circulation dans les deux sens, 3 km après Saint-Dalmas-de-Tende en direction de Fontan, depuis le 2 octobre 2020 à 12h30, pour une durée indéterminée.

- En raison d’un éboulement, la RD 6204 (Fontan) est coupée à la circulation dans les deux sens, le 2/10/20 à 15h45, pour une durée indéterminée.

- En raison de chutes d’arbres, la RD 91 (Castérino) est coupée à la circulation dans les deux sens, le 2/10/20 à 15h45, pour une durée indéterminée.

- En raison d’un éboulement, la RD 6204 (Tende) est coupée à la circulation dans les deux sens, au niveau de Viévola, le 2/10/20 à 15h45, pour une durée indéterminée.

- Le tunnel de Tende (RD 6204) est coupé dans les deux sens de circulation, le 2/10/20 à 17h, pour une durée indéterminée.



Moyen-Var :

- En raison d’un éboulement, la RD 6202 (Malaussène) est coupée dans les deux sens de circulation à Mallaussène, le 2/10/20 à 14h, pour une durée indéterminée. Déviations mises en place dans les deux sens :

- pour les véhicules de PTAC > à 26 T par l’A51 et l’A8 via Aix-en-Provence ;

entre la vallée de la Tinée et Nice :

- par les RM 2205, 2565 et 6202, via La Colmiane, Saint-Martin-Vésubie et plan du Var.

- En raison, les RM 6202 bis est coupée à la circulation, dans les 2 sens, entre le giratoire des Baraques et le giratoire de la 8ème rue (Z.I Carros),le 2/10/20 à 16h30.

- En raison des intempéries, la RD 2211a (La Penne) est coupée à la circulation dans les deux sens, au niveau du croisement RD 2211a / RD 10, depuis le 2/10/20 à 16h45, pour une durée indéterminée.



Bande Littorale :

- En raison de risque de coups de mer, la Promenade Reine Astrid (RD 6327 - Menton) dans le sens France / Italie et la Promenade du Soleil (RD 52 - Menton) sont fermées à la circulation, depuis le 02/10/2020 à 9h50, pour une durée indéterminée.

- En raison de coups de mer, la route du bord de mer (RD 6098) est fermée dans les deux sens de circulation, entre la Siesta (Antibes) et Marina-baie-des-Anges (Villeneuve-Loubet),le 2/10/20 à 16h30, pour une durée indéterminée.