Rencontre aujourd'hui avec David Millard, le président de l'association Terra Cancella basée à Chanceaux sur Choisille.

Créée en octobre, elle a pour but de favoriser la pratique du jardinage avec la mise en culture de fruits, de légumes et de pantes aromatiques auprès des différents publics.

Parmi leurs premiers objectifs: la plantation d'arbres fruitiers et sensibiliser la population à la protection de l'environnement.

facebook.com/TerraCancella

contact: terracancella@gmail.com