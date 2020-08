Tous les samedis à 11h30

Fréquence Nature est l'émission qui informe sur la biologie de la faune et de la flore qui peuplent notre région grâce aux regards de naturalistes passionnés et passionnants. Nous tenterons de comprendre le monde naturel si fascinant mais tellement fragile. Emission réalisée en partenariat avec Cosciences, structure spécialisée dans la communication et la médiation scientifique. Elle propose des solutions innovantes pour valoriser et promouvoir vos projets.