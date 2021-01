Terre vivante: l'éducation par l'écologie

Ce lundi 25 janvier, c’est la journée internationale de l’éducation, l’occasion pour nous de nous intéresser à l’éducation à l’environnement. Cette éducation se fait en famille, à l’école mais aussi dans d’autres lieux, comme le Centre écologique Terre vivante. Situé en Isère, sur le plateau du Trièves, Terre vivante c’est à la fois une maison d’édition et un centre écologique dont la vocation est précisément de sensibiliser et d’éduquer à l’écologie.



Pour discuter jardins et éducation à la nature, Anne Kerléo reçoit Ghislaine Deniau, responsable pédagogique de Terre vivante et animatrice des ateliers de jardinage et de découverte à destination des écoles et des centres de loisirs. Elle est l’auteur du livre « Les enfants ! Vous venez jardiner ? » paru aux éditions Terre vivante.