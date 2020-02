Testé à Angers depuis 2015, PluriPass a inspiré la réforme des études de santé

La réforme des études de santé s'appliquera dès septembre 2020. Les étudiants qui ratent le concours en fin de première année n'auront plus besoin de redoubler pour le repasser. Ils pourront poursuivre leurs études en licence et retenter leur chance, un ou deux ans plus tard. Cette réforme s’inspire de PluriPass, une expérience menée depuis cinq ans par l’université d’Angers, et accessible aussi sur les campus du Mans et de Laval. Catherine Passirani, responsable de PluriPass, tire un bilan "très positif" de cette expérience. "Cela permet d'éviter que les étudiants qui échouent au concours se découragent et arrêtent leurs études", se félicite-t-elle.