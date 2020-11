Tests antigéniques : un protocole lourd à porter pour les petites officines

Quelque semaines après l’apparition des tests antigéniques en pharmacie à Tours, on fait le point sur une méthode pas forcément adaptée.



Le commerce, on en reparle avec cet appel de la chambre de commerce et d'industrie de Loir-et-Cher. Ses membres appellent les Loir-et-Chériens à différer leurs achats pour soutenir le commerce local.



Des températures qui baissent demain en Touraine Loir-et-Che, point météo en fin de journal