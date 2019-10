Textes autobiographiques : du XVIIIème à nos jours

Rousseau, Bazin, Pérec, Nothomb et Sam sont les auteurs mis à l'honneur dans les prochaines minutes. Lilou, Agathe, Auriana Betty et Victor sont en section d'art dramatique du collège Saint-Bénigne. Dans le cadre de ce rendez-vous "les ateliers éloquence", ils nous partagent quelques textes compris entre le 18ème siècle et maintenant.