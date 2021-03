Thanatos l'ultime passage, documentaire de Pierre Barnérias. et Cyrielle Card

Pierre Barnérias est notre invité avec Christine Martin pour le documentaire "Thanatos l'ultime passage" présenté dans le cadre de Dream Factory Festival. Une projection au cinéma vendredi soir à Kinépolis Luxembourg. Nous évoquerons aussi quelques non sorties cinéma, accueillerons Chantal de la Touanne et son invitée Cyrielle Card qui personnalise les petits biscuits et débutons l'émission avec Elise Fischer qui a lu pour nous Kourrage Antoine de Fabienne Legrand.