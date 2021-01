Théâtre et restauration avec Charles Tordjman et Laurent Gaspard.

A table et en scène dans le 18/19 ! Avec un homme de théâtre bien connu en Lorraine, juste après le journal régional présenté par Sébastien Souici, nous accueillerons Charles Tordjman.

Pour commencer l'émission, Chantal de la Touanne, en manque de repas au restaurant et la situation n'est pas facile pour ces derniers, a convié Laurent Gaspard, Les Trappistes à Metz.

Egalement dans le 18/19, Pierre Brasme nous parlera de Raymond Mondon et Il sera question de cinéma, ne perdons pas les bonnes habitudes du mercredi même quand les salles sont fermées.