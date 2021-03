Théo Pourchaire, un jeune pilote plein d'ambition

L'avenir de la Formule 1 est entre bonnes-mains. Né en Côte d'Azur, Théo Pourchaire est l'un des espoirs français de la course automobile, à seulement 17 ans. Champion de Formule 4 à l'âge de 15 ans, il a remporté le championnat de Formule 3 l'année dernière. Cette saison, il va participer à sa première saison de Formule 2.



Élève à la FFSA Academy au Mans, le pilote prépare son baccalauréat en dehors des paddocks. Avant de pouvoir intégrer la Formule 1, Théo Pourchaire souhaite confirmer ses performances dès le 27 mars prochain, à l'occasion du Grand Prix du Bahreïn. Entre ses objectifs et ses ambitions dans les plus grandes courses automobile, il nous a accordé un entretien depuis Bahreïn.