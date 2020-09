Thomas Cazenave demande la tenue d’un conseil municipal extraordinaire consacré à l'insécurité à Bordeaux

Thomas Cazenave a posté ce message samedi sur Twitter : "Parce que la situation l’impose et que ce sujet nécessite, loin des polémiques et des instrumentalisations, un vrai débat et des mesures rapides, nous demandons qu’un conseil municipal extraordinaire dédié à la sécurité à Bordeaux soit convoqué au plus vite par Pierre Hurmic."

Depuis plusieurs mois et les violences quartier St Michel l'élu d'opposition Thomas Cazenave souhaite un débat de fond entre les élus et tous les acteurs pour trouver une solution.

Le maire de Bordeaux, de son côté, avait répondu sur les violences à Bordeaux disant qu'il y était extrêmement vigilent depuis le début de son mandat. Ecoutez sa réaction :