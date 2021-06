« Je meurs, bon serviteur du roi, et de Dieu premièrement. » Pourquoi ces quelques mots, prononcés par Thomas More, devant le peuple de Londres qui assistait à sa décapitation, le 6 juillet 1535, résonnent-ils toujours, aujourd’hui, cinq cents ans plus tard ? Car cet humaniste de la Renaissance, engagé dans la cité, a été confronté à des problèmes analogues à ceux de notre temps, à une époque pleine de similitudes avec la nôtre.



Thomas More, un homme de notre temps! une réalisation de Jean-Louis Arbez pour "Ligne de mire", en partenariat avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens.Invités : Patrick Laubry, Gilles Baulieu et Hildegarde Haas.