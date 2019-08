Thuasne: Elisabeth Ducottet présente les dernières innovations du groupe

Pionnier du "Medweartech", c'est à dire le croisement des matériaux, de la médecine et du digital, le groupe Thuasne crée et distribue des dispositifs médicaux depuis plus d'un siècle.

Ces dispositifs médicaux permettent ce que Thuasne présente sur son site comme "des solutions globales et innovantes permettant à chacun de devenir l'acteur de sa propre santé".

Elisabet Ducottet est la présidente du groupe.Elle va évoquer ce dispositif de santé pour l'ulcère veineux mais aussi des applications digitales qui permettent de gérer notamment l'utilisation de ceintures pour le mal de dos: "mon coach dos".



