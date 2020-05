Titeuf : ambassadeur de la lutte contre le Covid

Une campagne de prévention sanitaire menée par Titeuf, le personnage phare du dessinateur Zep : c'est le choix fait par la Suisse qui a fait appel au petit garçon avec une grande mèche en plumeau sur la tête pour faire passer des messages sérieux, mais avec humour.

Après deux mois de confinement et d’école à distance, des milliers d’élèves retrouvent leur classe progressivement. La campagne de prévention STOP COVID, en Suisse, a pour objectif d’expliquer aux jeunes et plus largement au grand public, les gestes de prévention, pour lutter contre la pandémie de coronavirus en caricaturant un peu les scènes du quotidien.

DES GRANDS NOMS DU DESSIN

Plusieurs dessinateurs ont pris leurs crayons et leurs pinceaux pour griffonner quelques dessins pédagogiques qui sont disponibles dans les écoles, les cabinets médicaux, et les établissements de santé. On découvre ainsi notamment les aventures de Titeuf, dans toutes les situations de la vie en 2020 avec le virus. Objectif : expliquer les nouveaux gestes à adopter chez lui, à l’école, dans la rue, chez ses amis ... "Afin d'augmenter l'adhésion publique aux recommandations institutionnelles, les ambassadeurs adaptent et personnalisent les messages de prévention pour qu'ils soient mieux compris et suivis par leurs communautés respectives", précisent les instigateurs de cette campagne.

Pour inciter les gens à rester chez eux, on voit par exemple un personnage en télétravail en train de grignoter une plaquette de chocolat en pyjama devant son ordinateur. Une bulle dit : « Ne sors de chez toi que si nécessaire, ou par exemple pour aller chez le coiffeur » . Car oui, le coiffeur commence à devenir important pour beaucoup d’entre nous !

Pour le lavage des mains, on voit notre fameux Titeuf se frictionner soigneusement les mains. Un message très sérieux explique la démarche : « Toujours avoir sa solution hydro-alcoolique sur soi. L’utiliser après chaque contact physique avec une personne ou avec un objet hors du domicile. » Dans une bulle un peu plus loin, ses parents s'amusent : « 12ème lavage de mains... Je n’aurais jamais cru voir ça un jour, le Covid a vraiment changé le monde »…

UN CLIN D'OEIL AUX ENSEIGNANTS

Pour illustrer la nécessité de respecter des distances entre les personnes, Titeuf est dessiné à l’école avec un de ses amis qui porte un appareil dentaire et qui postillonne, en disant avec un cheveux sur la langue « Difftanfiafion fofiale ». C’est assez amusant et pédagogique à la fois. Sur un des dessins, on voit Titeuf et ses camarades de classe en pleine dictée. Leur institutrice porte un masque et tente d’articuler les mots du texte… sans succès ….sdfskwjhflskjfhlws " Je ne la sens pas trop cette dictée ! », s'amuse Titeuf.

La campagne STOP COVID est née en mars 2020 à l’appel du Dr Didier Pittet, professeur aux Hôpitaux universitaires de Genève, médecin-chef du Service de Prévention et Contrôle de l’Infection et Directeur du Centre Collaborateur de l’OMS pour la sécurité du Patient. Partant du constat que les messages de prévention passaient mal, en particulier auprès de la jeunesse, le Pr. Pittet a fait appel à des personnalités afin de communiquer simplement et efficacement l’importance des gestes barrières comme outils de prévention. Cette campagne mobilise des personnalités, artistes, humoristes, athlètes et influenceurs de toute la Suisse romande et se retrouve sur les réseaux sociaux