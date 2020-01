TJL, toujours là pour les adultes en devenir

Toutjourla (TJL). C’est le nom d’une association alsacienne qui se propose de venir en aide aux jeunes âgés de 15 à 25 ans.



Le principe : mettre en place des binômes d’écoutants à la disposition de jeunes en difficulté et qui souhaitent se confier. Tout est donc dans l’échange, à travers une relation de confiance établie tout au long de ces rendez-vous.



Découverte avec Marie-Marguerite Ancel, présidente et fondatrice de l'association. A ses côtés, Sultan Unlugedik. Elle prépare un master en médiation, et c’est auprès de TJL qu'elle a choisi de faire son stage.