Tôle et Design, une aventure industrielle et humaine basée sur l'innovation

Une équipe de salariés qui suit deux d'entre eux pour reprendre leur entreprise et la positionner très vite sur le marché national voire international, c'est l'histoire de la société Tôle et Design, héritière de Bauzer Industrie.

Sur le principe de l'éco-conception, Tôle et Design travaille pour des clients dans l'aéronautique, le rail ou encore l'énergie.

Et c'est en faisant à la fois au savoir-faire des salariés et à leur imagination qui l'entreprise a réussi sa transformation.

Nous vous proposons de découvrir cette véritable aventure avec Frédéric Charrier, qui, avec Roselyne Barriol est aujourd'hui les co-dirigeant de Tôle et Design.