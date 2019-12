Tony Misiaszek, brasseur rennais, nous propose de la bière en vrac

Tony Misiaszek est caviste et marchand de bière dans la boutique Biozh, à Rennes.Il propose toute une selection de bières locales et artisanales bretonnes, en vrac. On peut ainsi venir la chercher, armé de son growler, une sorte de cruchons de 2 litres, pour le remplir directement à sa tireuse à bière. Domitille Courtemanche est allé jusque dans sa boutique le rencontrer.