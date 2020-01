Toulon : le dynamisme de l'économie de la mer

Cette commune de plus de 170.000 habitants est la tête de pont d’un territoire dont la filière maritime occupe une place centrale. Premier port militaire français, Toulon est devenu également une destination touristique incontournable. Mais son dynamisme économique s’explique aussi par la manière dont la ville et plus largement le département et la région s’engagent au service de l’excellence maritime en développant des activités portuaires, de transports ou d’exploitations de ressources qui font la part belle à la fois à l’innovation technologique et au souci de l’environnement.

C’est ce dynamisme de l’économie de la mer tel qu’il se déploie dans le Var en général et à Toulon en particulier, qui est au coeur de cette émission. Quels sont les contours de ce secteur, de ses innovations ? Comment la préoccupation écologique est-elle centrale ? A quelles conditions ce dynamisme peut-il avoir des effets vertueux au-delà de Toulon et du Var ? Réponses avec Antoine Bellier et ses invités.