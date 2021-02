Tour de France : déjà un air de juillet à Vierzon !

© RCF - Christian Prudhomme (à gauche) et Nicolas Sansu (à droite) sur la ligne de départ route de Foëcy.

Soleil de juillet

Dans moins de 130 jours le Tour de France sera à Vierzon ! La sous-préfecture du Cher accueillera le départ de la septième étape de la grande boucle le 2 juillet prochain, une première historique. À moins de 5 mois de l'échéance la ville s'est mise au diapason : un espace dédié au Tour à l'office de tourisme, des fanions (jaunes évidemment) à l'effigie de la course dans le centre-ville, un vélo géant place Gabriel Péri... pas de doute, même si nous sommes en plein coeur de l'hiver, il y a déjà un parfum de juillet dans les rues vierzonnaises.

Une préparation qui semble impressionner Christian Prudhomme, qui était en visite dans la ville la semaine dernière : "Les 6 kilomètres du départ [fictif] de l'étape qui seront fait avant le lancement réel de la course... les voir dessinés sur une sorte de kiosque, j'avais jamais vu ça !" lance le directeur du Tour, avant d'oser une comparaison "Ça me fait penser à ce que j'ai vu à Bruxelles au départ du Tour de France en 2019 où il y avait une maison consacrée au Tour. Il y en a aussi une en 2021 à Vierzon et c'est fort !"

Si le Tour de France été déjà passé à Vierzon en 1953, il ne s'y était jamais arrêté en 107 éditions : "C'est un magnifique coup de projecteur, ça participe au renouveau de la ville !" assure le maire de la commune Nicolas Sansu, qui espère bien mettre à profit cette occasion, si la situation sanitaire le permet : "Je crois qu'on va réussir petit à petit à faire un certains nombre d'animations, de manifestations, sportives, culturelles, associatives autour de cet événement ! Ça va nous permettre aussi de donner de l'espoir... c'est ça aussi le Tour, c'est vraiment un faiseur d'espoir."



RCF - À l'office de tourisme, la Maison du Tour présente notamment des vieux vélos et des maillots historiques.

Des aires de Liège-Bastogne-Liège

Après un défilé de 6 kilomètres dans les rues de la ville, le peloton s'élancera route de Foëcy où sera donné le départ réel. Les coureurs auront alors 248 kilomètres à parcourir pour rejoindre l'arrivée au Creusot (Saône-et-Loire), soit la plus longue étape que le Tour ait connu depuis plus de 20 ans.

De nombreux kilomètres à avaler, un profil accidenté... Christian Prudhomme a déjà son favori pour la victoire :"Je ne vais pas vous faire un dessin !" lance le patron du Tour, amusé : "Une étape qui part de Vierzon, qui est très longue, qui se finit par des côtes très raides... je vois bien un coureur qui a à peu près ce profil là, puisque c'est typiquement un genre de Liège-Bastogne-Liège ! [...] Le champion du monde, Julian Alaphilippe, né dans le Cher, fera évidemment parti des favoris de la 7ème étape du Tour de France."



2020 - RCF - Julian Alaphilippe lévera-t-il les bras à l'arrivée ?

Pas de jaloux : la veille du départ de Vierzon, la sixième étape du Tour de France arrivera à Châteauroux. De quoi mettre le Berry à l'honneur durant deux jours sur les télévisions du monde entier...

Reportage