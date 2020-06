Tour de table : le tour des maires - 24 juin 2020 à 11:00

Journaliste de profession, bien connu des Charentais, il interviewe avec talent les acteurs de la vie économique et politique de la Charente.

Jean-Michel Lamazerolles

Arrivé en 2013 en tant que directeur, c’est un homme d’écoute et de dialogue pour qui le travail en équipe n’est pas un vain mot. Cet homme de radio qui a fait également des études de théologie, a le souci de l’auditeur et la conscience d’avoir à donner avant tout laparole aux gens. Cela dans le respect des convictions de chacun en n’oubliant jamais l’inspiration chrétienne de RCF. Il nous invite à partager la vie, les passions et les engagements de ses invités.