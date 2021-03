Tour'N Evasion : l'agence de voyage expérimentale

Partir en voyage, c’est quelque chose dont on se languit tous en ce moment. Changer d’air, se balader, c’est peut-être bientôt possible, du moins on l’espère ! Et ça le sera d’autant plus avec le concours de Tour’N évasion, une agence de voyage avec quelques particularités.. puisqu’elle est gérée par les élèves de l’Institution Notre Dame la Riche.

Caroline Platteau est responsable du dispositif Touraine evasion et Benoit Visse est directeur de l'institution Notre Dame la Riche