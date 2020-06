Tourisme estival en Nouvelle-Aquitaine, exemple du Club Med - Gilles Mazeau

Invité : Gilles Mazeau, directeur Grand Ouest du Club Med

Le Club Med de Royan est le seul resort balnéaire de la façade atlantique. Quelles seront les conditions d’accueil des touristes cet été? Le virus a t-il changé la donne quant à leur accueil ? Les attentes des vacanciers ont-elles évolué ?



Journal régional (Par Erica Walter)



Chroniques :

Regard éditorial : L'heure de la justice climatique ? (Par Gwenaël Lamarque)

Cinéma : "Reine du Sud", série de Mark Alexandre Fortin et Joshua John Miller (Par Sarah Bromberg)

Jardinage : L’agathea, ou la marguerite du Cap (Par Dorothée Falières)

Livres jeunesse : "Le livre du futur" de Joanna Caro, César Sanchez et Maria Ramos aux éditions Thierry Magnier (Par Marie-Dominique Verniolle)



Chanson :

Didn’t you say / Holy Hive