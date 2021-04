Tournage à La Cité Radieuse Le Corbusier à Briey et Centre d'Art Faux Mouvement

Le Vaisseau, un documentaire sur Le Corbusier est en tournage à la Cité Radieuse de Briey-en-Forêt. Visite sur la plateau lors de la deuxième semaine de tournage, nous entendrons la réalisatrice Nora Schnitzler et Joseph Abram, spécialiste de Charles-Edouard Jeanneret-Gris dit Le Corbusier. Une visite également dans ce 18/19 au Centre d'Art Faux Mouvement Place Saint-Louis à Metz pour l'exposition Oracles à découvrir jusqu'au 9 mai prochain (https://fauxmouvement.wixsite.com) et nous accueillons en ouverture Jean-Pierre Jager pour découvrir la Une et le contenu du 822e numéro de La Semaine qui sort ce jeudi.