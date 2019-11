Tournée d'hiver de la Chorale A l'Unisson de Mortagne au Perche

La Chorale A l'Unisson se produit à nouveau sur scène à l'occasion des festivités de Noël avec un spectacle toujours haut en couleurs "Noël provençal". Dans l'Orne à Sées les 7 et 8 décembre, le samedi 14 décembre à l'église d'Echauffour et dans la Sarthe le samedi 21 décembre à Mamers. Merci à Edith Desailly chef de choeur et Patrice Hervé un des 50 choristes participant au spectacle.