Cette semaine dans Kaleidoscope, nos reporters ce sont penchés sur la descente aux enfers du Tours FC : le club de football descend en National 2, la quatrième division, alors qu'il jouait en Ligue 2 il y a à peine un an. Les conséquences sont catastrophiques. Notre invitée était Jean-Marc Ettori, président du Tours FC. Il évoque son mandat, la reprise du club et l'éventuel nouveau stade pour son équipe.

En deuxième partie d'émission, retrouvez nos rubriques habituelles. Le zap'écolo des collégiens de l'institution Saint Martin, la visite sur un toit, la découverte d'un métier méconnu, la rubrique religion et l'interview culture avec Sylvain Petitprêtre, gérant du bar Le Kubrik à Tours.

Présentation : Théophile Pedrola

Rédaction en chef : Valentin Jamin