Tours se prépare à fêter la Saint Martin

Plus quelques jour avant que la Touraine ne fête son saint Patron. Cette année pour la saint martin, de nombreuses festivités vont être organisée. On vous en dit plus dans ce journal.



Dans cette édition, on s'intéressera au commerce de proximité. A Ouchamps, la municipalité cherche un professionnel pour tenir un commerce multi-services. Le chantier de construction du local est en cours



Encore quelques gouttes de pluie pour demain mais beaucoup moins que ces derniers jours en Touraine Loir et Cher. Le ciel restera tout de même particulièrement nuageux.