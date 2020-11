Tous les commerces non-essentiels de Mayenne sur une même boutique en ligne

Dans cet Hebdo région, nous verrons comment les commerces considérés par le gouvernement comme non-essentiels se sont adaptés. Avec l’aide de nombreux partenaires, en Mayenne, la CCI a créé une grande boutique virtuelle pour tous les commerçants. Nous en parlerons avec son directeur



A l’occasion de la semaine européenne de l’emploi des personnes handicapés, rencontre avec le président national de l’UNAPEI, association regroupant 900 000 personnes handicapées, familles, amis, professionnels, bénévoles. Il s’agit du vendéen Luc Gateau qui réagira aux dernières annonces du comité interministériel du handicap qui s'est tenu lundi dernier.



"Un jeune, une solution" : c'est le nom du plan de relance pour l'emploi des moins de 25 ans, lancé au mois de juillet par le gouvernement. Près de 7 milliards d'euros sont sur la table. L'objectif est de trouver une solution pour chacun de ces 52 000 jeunes laissés sur le bord du chemin de l’emploi. Présentation de ce plan avec Louis Mazari, le responsable de la direction du travail de Loire-Atlantique.



Nous vous inviterons ensuite à découvrir une belle initiative de la part de jeunes catholiques de Sarthe qui vont chanter sous les fenêtre des EPHAS en Sarthe durant le confinement pour apporter un peu de joie et baume au cœur à ces personnes âgées qui reçoivent de moins en moins de visites.



Et enfin, alors que les visites et les sorties sont compliqués en ce moment, nous vous invitons à découvrir toutes les beautés cachées de la cathédrale d’Angers qui fait l’objet d’un beau-livre paru au début du mois de novembre dans la prestigieuse collection « La grâce d’une cathédrale ».