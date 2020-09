Tout naturellement, des mots et des couleurs...à La Charité/Loire.

L'Atelier des Arts et Métiers du Livre et Callibris organisent une exposition et un salon des éditeurs bourguignon : exposition de calligraphies, d'empreintes ou monotypes de plantes et de fruits, d'enluminures autour de plantes médicinales, gravures, peintures sculptures et photographies...

Une manifestation proposée à l'occasion des Journées européennes du patrimoine sur le thème de la NATURE, à La Charité/Loire, Cité du mot, dans les salles du prieuré du 16 au 20 septembre de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30.