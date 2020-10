Tout savoir sur la tempête Alex qui arrive sur la Côte d'Azur

Un épisode méditerranéen de forte intensité concernera le vendredi 2 octobre 2020 le département. Des averses orageuses se mettront en place dès le matin. Ces orages pourront être accompagnés de violentes rafales avec des phénomènes tourbillonnaires, de fortes averses et parfois de la grêle. Les premières pluies et orages vont commencer dès vendredi matin, mais c’est en cours d’après-midi de vendredi et en soirée, que les pluies deviendront les plus fortes. Les cumuls de pluies attendus sur l’épisode jusqu’à samedi matin seraient de l’ordre de 100 à 150mm sur de larges zones avec localement 200 à 250mm.

Météo France précise qu’un passage en vigilance rouge est possible en cours de journée.

Un risque de vagues submersion est prévu également à partir de vendredi après-midi.

Compte tenu de l’intensité du phénomène annoncé, la préfecture des Alpes-Maritimes a pris la décision de fermer, ce vendredi 2 octobre 2020, l’ensemble des établissements scolaires, publics et privés du département des Alpes-Maritimes : écoles maternelles, primaires, collèges et lycées, crèches et

universités.

Les sorties scolaires sont donc annulées.

Les transports scolaires sont également annulés pour toute la journée de demain.