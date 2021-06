Tout savoir sur les élections départementales dans l'Indre !

Les 20 et 27 juin on vote dans l'Indre et partout en France. Cette élection doit permettre d'élire les conseillers départementaux dans chacun des 13 cantons, ils formeront ensuite le nouveau Conseil départemental avec à sa tête un président. Depuis 1985, c'est la droite qui a remporté les suffrages dans l'Indre. On fait le point sur les principales forces engagées dans ce scrutin 2021, 41 binômes sont en lice.