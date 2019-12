Toutes les messes de Noël dans le diocèse du Mans

Où vivre la messe de Noël au Mans et dans la Sarthe ? Vous pourrez fêter Noël où que vous soyez dans le diocèse mardi 24 et mercredi 25 décembre avec la liste de toutes les célébrations ici.

Que ce soit demain pour la veille de Noël, mardi 24 décembre, ou pour le jour de Noël le 25 décembre, les offices seront nombreux dans tout le diocèse du Mans. Avec quelques 111 messes prévues pour célébrer Noël, dont 71 le 24 décembre et 40 le 25 décembre, on vous donne toutes les informations pour que vous trouviez la messes célébrée au plus proche de chez vous.

Si on parle toujours de "messe de minuit" pour la messe de Noël, elles sont maintenant plus rares à se tenir à cette heure-là. Pour preuve, la première messe de Noël du diocèse aura lieu à Chateau-du-Loir à 15h ! La liste qui suit vous présente les églises où se tiendront ces célébrations en fonction de l'heure du début de la célébration.

Mardi 24 décembre - Messes de la veille de Noël

Dans le diocèse, la première célébration aura donc lieu à Château-du-Loir à partir de 15h. Deux offices suivront à 18h puis à 23h.

À 15h30, c'est à Thorigné-sur-Dué que sera célébré la messe de Noël.

À 17h à l'église de Mayet. À l'église Saint-Benoît du Mans, la première messe sera à 17h et adaptée aux tous petits. Un second office se tiendra à 19h, ici pour les familles.

À 17h30 à l'église Notre-Dame de Montfort-le-Gesnois.

À 18h :

Eglise d’Ecommoy

Eglise de La Chartre-sur-le-Loir

Eglise du Bailleul

Eglise Notre-Dame de l’Assomption à Sablé-sur-Sarthe

Eglise Notre-Dame de Neuville-sur-Sarthe

Au Mans, toujours à 18h

Eglise du Christ-Sauveur avec une seconde messe à 23h30

Eglise Saint-Aldric

Eglise Saint-Bernard des Sablons

Eglise Sainte-Jeanne-d’Arc-de-Coeffort

Eglise Saint-Liboire avec la fameuse crèche vivante.

À 18h30 :

Eglise d’Arnage

Eglise de Bazouge-sur-le-Loir

Eglise de Beaumont-sur-Sarthe

Eglise de Parigné-L’Évêque

Eglise de Précigné

Eglise du Grand-Lucé

Eglise Notre-Dame-des-Marais à La Ferté-Bernard avec une seconde messe à 20h30

Eglise Saint-Georges-du-Plain

Eglise Saint-Martin à Parcé-sur-Sarthe

Eglise Saint-Pierre-Saint-Martin de Parcé-sur-Sarthe

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul d’Ancinnes

Eglise Saint-Thomas de La Flèche également à 21h30

Au Mans à 18h30,

Eglise Notre-Dame de la Couture

Eglise Saint-Lazare

À 19h :

Eglise de la Chapelle-Saint-Aubin

Eglise de Loué

Eglise de Pontvallain

Eglise de Saint-Calais

Eglise de Sillé-le-Guillaume

Eglise Saint-Germain de Savigné-L’Évêque

Eglise Saint-Jean-Baptiste de Vibraye

Eglise Saint-Martin de Juigné-sur-Sarthe

Eglise Saint-Pierre de Tuffé

Eglise Saint-Sylvestre de Malicorne-sur-Sarthe

Au Mans à 19h,

Eglise Saint-Martin-de-Pontlieue

Eglise Saint-Paul de Bellevue

À 19h30 :

Eglise de Champagné

Eglise de Saint-Symphorien

Eglise Saint-Symphorien de Connerré

À 20h :

Eglise de Changé

Eglise Saint-Martin d’Allonnes

Eglise de Saint-Germain-d’Arcé

Eglise Sainte-Gemme de Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Eglise Saint-Germain de Noyen-sur-Sarthe

Eglise Saint-Martin de Sougé-le-Ganelon

Au Mans à 20h

Eglise Notre-Dame-de-Sainte-Croix

Eglise Saint-Bernard des Sablons

À 20h30 :

Eglise de Souligné-sous-Ballon

Eglise de Téloché

Eglise Notre-Dame-du-Pré au Mans

Eglise Saint-Supplice de Bonnétable

À 21h :

Eglise de Chaufour Notre-Dame

Eglise du Lude

Au Mans à 21h

En la Chapelle de l’Enfant Jésus

Eglise Notre-Dame de la Couture

À 21h30 :

Eglise de Chantenay-Villedieu

Eglise Notre-Dame de Fresnay-sur-Sarthe

Eglise Notre-Dame de Solesmes

Vous pourrez écouter les chants grégoriens des moins de Solesmes pour le grand office de la nuit de Noël au sein de l'église abbatiale de l'Abbaye Saint-Pierre de Solesmes.

À 22h :

Eglise de Luché-Pringé

Eglise Saint-Denis-du-Tertre de Saint-Mars-la-Brière.

Les messes sont ensuite plus rare à mesure de l'avancée dans la veille de Noël. Rendez-vous à 23h à l'église Notre-Dame du Chêne à Vion et enfin à minuit dans l'église abbatiale de l'Abbaye Saint-Pierre de Solesmes.

Enfin, la messe de Noël présidée par Mgr Le Saux sera célébrée en la Cathédrale Saint-Julien du Mans à 22h30.

Mercredi 25 décembre - Messes du jour de Noël.

Il faudra se lever tôt pour les Manceaux, puisque la première messe aura lieu à 07h30 en l'église Notre-Dame-du-Pré au Mans. Une demi-heure plus tard, à 8h, à l'église du Christ-Sauveur au Mans ou à l'église de Loué. Enfin, à 10h pour la messe de la Chapelle de l'Enfant Jésus au Mans. La plupart des offices du 25 décembre se tiendront à 10h30 dans le diocèse.

À 10h30 :

Eglise d’Aubigné-Racan

Eglise de Beaufay

Eglise de Bessé-sur-Braye

Eglise de Brûlon

Eglise de Changé

Eglise de la Chapelle-Saint-Aubin

Eglise de Luché-Pringé

Eglise de Marçon

Eglise de Maresche

Eglise de Mulsanne

Eglise de Rouillon

Eglise de Saint-Symphorien

Eglise de Sillé-le-Guillaume

Eglise Notre-Dame de Fresnay-sur-Sarthe

Eglise Notre-Dame de l’Assomption à Sablé-sur-Sarthe

Eglise Notre-Dame de l’Assomption de Théligny

Eglise Notre-Dame-des-Marais à La Ferté-Bernard

Eglise Saint-Denis de Joué-l’Abbé

Eglise Saint-Germain d’Yvré-L’Évêque

Eglise Saint-Martin d’Allonnes

Eglise Saint-Martin de Mézeray

Eglise Saint-Nicolas de Coulaines

Eglise Saint-Pierre de Gesnes-le-Gandelin

Eglise Saint-Symphorien de Connerré

Au Mans, à 10h30,

Cathédrale Saint-Julien

Eglise Notre-Dame-de-Sainte-Croix

Eglise Sainte-Thérèse

Eglise Saint-Martin-de-Ponlieue

Église Saint-Pavin-des-Champs

À 11h :

Eglise de Précigné

Eglise Saint-Thomas de La Flèche

Au Mans, à 11h,

Eglise Notre-Dame de la Couture

Eglise Saint-Aldric

En fin d'après-midi, les dernières messes auront lieu à l'église de Notre-Dame du Chêne de Vion à 18h puis l'église de Challes à 18h30 et enfin à 19h pour l'église de Notre-Dame-du-Pré.