" Trajectoire d'aidants", le film sur le parcours de ceux qui aident leurs proches

Par Pierre Girault et Maximilien Cadiou

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Aider un de ses proches dans sa vie quotidienne, pour cause de vieillesse ou de maladie, c'est une question des plus actuelles par le vieillissement de la population.

En France, ils sont 11 millions à apporter leur aide pour un de leurs proche. Souvent dévoués pour les accompagner, ils peuvent mettre leur vie en parenthèse.

Et parce que leur rôle reste méconnu dans le soutien à leur proche, le film "Trajectoire d'aidants" retrace le parcours de huit aidants.

Au-delà de l'aide qu'ils apportent aux personnes aidées, ces parcours permet de prendre conscience des droits de ces personnes, et notamment de s'accorder du répis, ce dont ils manquent le plus.

La projection du film sera suivie d'un débat autour du rôel de ces aidants. Elle aura liu mardi 12 novembre 2019 au centre culturel de Val de Vray à Saint-Saturnin.

L'entrée est grauite pour assister à la projection avec des réservations à effectuer au préalable au 02.43.76.85.04