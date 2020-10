Tri Cyclette, bijoux et maroquinerie à base de chambre à air de vélos !

Nous découvrons aujourd'hui la créatrice et artisane rouennaise Alexandra Bauduin, fondatrice de Tri Cyclette, une boutique qui vend des bijoux et des objets de maroquinerie issus de chambre à air de vélos recyclées ! Alexandra Bauduin nous explique comment elle a fondé sa marque de commerce alternative, entièrement recyclée, écologique et locale ! Vous pouvez retrouver Tri Cyclette sur Facebook ou à la boutique de la ReQuinque 50, rue d'Amiens à Rouen.