Trier ses déchets avec ses voisins et ses collègues de bureau

Les nouvelles consignes de tri sont sorties le 1er janvier 2020 et, bonne nouvelle pour ceux qui s'emmêlent les pinceaux, elles se simplifient considérablement. Il est désormais possible d'y déposer tous les emballages, plastique, métaux, aluminium, papier, carton… Mais gérer ses déchets, ça ne s'arrête pas devant le couvercle de la poubelle jaune pour Pauline Veillerot, directrice de l'association Mouvement de palier.

Son association organise tous les mois des formations pour devenir "ambassadeur" du tri, une sorte de référent du recyclage dans son immeuble ou au travail. Plus de 500 personnes ont été formées et organisent depuis régulièrement des événements pour fédérer autour de ces sujets. L'association ne s'arrête pas là et organise aussi des visites de centres de tri et de décheteries, une bonne façon de se rendre compte de l'impact polluant de ces pratiques. Pour Pauline Veillerot, la solution c'est de réduire les déchets.