Dans cette chronique écolo je vais tenter de vous faire adopter une habitude quelque peu ennuyeuse, j'avoue ce n'est pas gagné d'avance mais j'ai quelques arguments dans ma besace. Que ce soit sur votre boîte mail pro ou perso, je vous en conjure pour le bien de la planète, triez, rangez et archivez vos mails et surtout, supprimez ceux qui ne sont plus nécessaires !