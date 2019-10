Trisomie 21 : La Marche des 21 passe par Nantes et la Roche-sur-Yon

Nous découvrirons dans un premier temps la Marche des 21. Une initiative mise en place par des parents de personnes porteuses de trisomie 21. Un projet né l’an dernier, à l’initiative de membres de l’association Trisomie 21 Rhône avec pour objectif de mettre en valeur des actions locales pour une société plus inclusive. La Marche a débuté le 13 octobre à Lyon et 2 étapes ont eu lieu cette semaine dans la Région Pays-de-la-Loire. La 10ème mercredi à Nantes et la 11ème jeudi à la Roche-sur-Yon.



Cette semaine, rencontre avec Pascal Gannat, conseiller régional des Pays-de-la-Loire. L'ancien patron du groupe FN à la Région vient d'être exclu du Rassemblement national. Et il a décidé de créer un nouveau groupe à la Région, "Alliance pour les Pays-de-la-Loire", emmenant avec lui quatre autres élus RN, avec en ligne de mire les élections régionales de 2021.



L’initiative de la semaine, c’est un projet de café inclusif à Angers. Il vient de remporter le prix régional du concours Talents des Cités. Ce prix récompense des créateurs d’entreprise, au sein des quartiers populaires. Ce café inclusif n’a pas encore vu le jour, mais le projet a séduit le jury. Présentation dans ce magazine.



Dans notre rubrique actualité des diocèses. Nous partirons à Lourdes en compagnie d’un cuisinier mayennais. Didier Peschard, ancien président d’Eurotoques France et membre de l’association maitres cuisiniers de France a souhaité organisé le premier pèlerinage des cuisiniers de France du 9 au 13 octobre dans la cité mariale. Un beau témoignage à découvrir.



Et enfin, nous parlerons voiture au Mans… à l’occasion de l’exposition qui se déroule au musée des 24h du Mans retraçant l’affrontement entre Ford et Ferrari en 1966. Une exposition qui fait écho au film hollywoodien qui sortira bientôt sur nos écrans : le Mans 66 avec Christian Bale et Matt Damon.