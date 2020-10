Tristan Gaillard et Nicolas Monnot, fondateurs d'"En boîte le plat"

Depuis le 13 octobre, une dizaine de restaurants de vente à emporter rennais proposent à leur clients de repartir avec leur plat dans une boite en verre consignée, fabriquée en France.

L'idée est née à Toulouse, et fait des émules en Ille et Vilaine, avec une association, "En boîte le plat", créée en juin dernier, qui a récolté plus de 18 000 euros par le biais d'un financement participatif sur internet.

La carte des commerçants partenaires : https://enboiteleplat.fr/experimentation-rennaise/?fbclid=IwAR3LtyqlPwg9-acCHpjuby0MKxk35Lkf0c2D8j4I9jlnbux3bfFMOZ7-MSc