Trois compères pour une tricyclerie à Tours

A Nantes, cela fait 4 ans que de drôles de vélos sillonnent la ville. Ils passent de restaurants en entreprises pour collecter les déchets organiques afin d'en faire du compost. On les appelle les Tricycleurs. Une idée vertueuse, écologique qui a fait ses preuves, et qui pourrait peut être bientot s'étendre à d'autre villes... et pourquoi pas à Tours?

On en parle ce soir avec Audrey, Loic et Florent, ils portent le dévelopement d'une tricylcerie à Tours.