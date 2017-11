Trois jours pour repenser les Grandes Ecoles avec EDUMIX à Télécom St Etienne

On parle beaucoup en ce moment, de revoir les rythmes scolaires et les manières d'apprendre. Un débat qui n'est pas nouveau...

Mais ces sujets ont été récemment pris à bras le corps par des élèves ingénieurs de grandes Ecoles françaises, tous accueillis par leurs camarades de Télécom Saint-Etienne.

Cette opération, baptisée EDUMIX, s'est penchée, à travers le travail de quelques 120 personnes, sur des projets nouveaux pour repenser l'Ecole.

Mélodie, Aurélien, Mathys et Constance sont élèves ingénieurs à Télécom Saint-Etienne.Ils reviennent sur ce qui sera peut être les grandes écoles de demain.