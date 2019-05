Trois questions à - 13 juin 2019 à 07:40

Journaliste à RCF depuis 2013, Emilie aime donner la parole à ceux qui ne l’ont pas ailleurs et mettre en lumière tous ceux qui agissent pour faire vivre et rayonner notre territoire. Elle a choisi RCF pour cultiver la valeur de la proximité. Chaque jour elle offre sa voix souriante pour encore mieux servir nos auditeurs !

Claire Le Parc

Journaliste à RCF depuis 2010, aujourd’hui Chef de Rédaction, Claire cultive la proximité, la rencontre et la recherche de sens. Elle aime la radio pour son immédiateté et sa chaleur humaine. Morbihannaise et fière de l’être, elle aime, plus que tout, valoriser son territoire et les habitants qui l’animent.