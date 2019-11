Trois questions au... Père Schwalbach, et la restauration du Mont Sainte Odile

Le recteur du Mont Sainte Odile revient sur l'externalisation de la restauration du lieu de culte.





L’ancien système était déficitaire, le choix a donc été fait d’externaliser la restauration et l'hôtellerie. C’est désormais l’Alsacienne de Restauration qui s’occupera de la cuisine et de l’hébergement pour les 700 000 personnes qui visitent le Mont Sainte Odile chaque année.



Les employés chargés de la restauration du Mont restent en place. Et l’Alsacienne de restauration envisage de recruter une vingtaine de personnes supplémentaires dans les mois qui viennent.





Le père Christophe Schwalbach, recteur du Mont Sainte Odile, répond aux questions de Benjamin Vernet.